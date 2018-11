“Rialzati Monte Pisano!”, il messaggio sui taxi della nostra città

PISA – Rialzati Monte Pisano! Sui Radiotaxi Pisa Co.Ta.Pi. la solidarietà e la voglia di rinascita del Monte Pisano, nella bella e suggestiva grafica di Officina Grafica, girano su quattro ruote, grazie all’iniziativa di CNA Pisa, in collaborazione con CTM (Consorzio Toscano Mobilità), Comune Di Calci e Comune di Vicopisano.

Il 14 novembre sfilata di taxi nel borgo di Vicopisano con la significativa effigie (che riporta, oltre a una foto di speranza e ripresa, i due IBAN dei conti correnti aperti dalla Misericordia Vicopisano e dalla Misericordia Di Calci per l’emergenza incendio) e con “tassisti” e “passeggeri” di eccezione: il Sindaco di Vicopisano Juri Taglioli e il Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.



Erano presenti, alla conferenza stampa, il presidente e il direttore di CNA Pisa, Matteo Giusti e Rolando Pampaloni, Maurizio Bandecchi del Cna, che ha rappresentato anche CTM, il presidente di CNA Costruzioni Luca Benedettini, il presidente di CNA Impianti, Marco Ammannati, il presidente del Consorzio GCT (Grandi Costruzioni Toscane) Michele Spagnoli e i tassisti Massimo Baroni, Alessandro Ghilardi e Simone Magagnini.

“Questa iniziativa – hanno detto presidente e direttore di CNA Pisa, Giusti e Pampaloni _ è solo una delle tante. Le altre incideranno più specificamente sul ritorno alla normalità dei territori colpiti dall’incendio: dalle operazioni di bonifica fino alle agevolazioni per le operazioni di ricostruzione degli immobili dei privati”. “Ora più che mai _ hanno aggiunto i Sindaci Taglioli e Ghimenti _ abbiamo bisogno di sostegno e solidarietà sia per la ricostruzione delle case distrutte o gravemente danneggiate sia per mettere in sicurezza il territorio. Ringraziamento per questa bella ed efficace iniziativa e per tutte quelle che verranno”.