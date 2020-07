Riapertura dell’Ateneo. Conti: “Si può e si deve fare di più. Spero sia il primo passo verso la totale riapertura”

PISA – A margine del sopralluogo al dismesso Campo Rom di Via Maggiore a Oratoio a cui ha partecipato il Sindaco Michele Conti, il primo cittadino si è espresso riguardo alla riapertura dell’Ateneo che a settembre vedrà di nuovo al via quindicimila studenti.

di Antonio Tognoli

Ripartiranno 79 corsi di laurea su 141. Il primo cittadino afferma: “Si può e si deve fare di più spero che questo sia il primo passo per la riapertura totale. Proprio venerdì sera ho presenziato ad una cena ieri e ho parlato con alcuni studenti che mi hanno spiegato che sono in grossa difficoltà non avendo le elezioni in presenza. Quindi oltre all’aspetto economico andiamo a sommare l’aspetto didattico. Spero che questo sia un primo passo per la riapertura totale del nostro Ateneo“

Sulla possibilità di mettere a disposizione spazi comunali, Conti dice: “Avevamo già indicato la possibilità di utilizzare gli Arsenali e altri spazi cittadini. Basta essere d’accordo in due e quindi direi che non ci sono problemi“