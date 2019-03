Riapre il parcheggio di via Da Morrona. 230 posti auto di cui la metà gratuiti

PISA – Da lunedì 18 marzo riapre il parcheggio di via Da Morrona dopo i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’area.

L’area, di proprietà di Ferrovie dello Stato, era in stato di abbandono, sprovvista di gestione e manutenzione, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per degrado, sporcizia e mancanza di sicurezza.

I lavori eseguiti da Pisamo hanno riguardato la pulizia dell’area, il taglio dell’erba, la rimozione dei rifiuti abbandonati, il ripristino del cancello di chiusura del parcheggio (con annessa sbarra anti-camper) e della segnaletica a terra con la definizione di 230 posti auto.

Sul 50% di essi, la Giunta comunale ha approvato la delibera di istituzione del pagamento, con tariffa oraria ridotta pari a €/h 0,50 con orario 8-20, estendendo anche a quest’area la validità dei permessi annuali per residenti e domiciliati in ZSC della zona San Marco-San Giusto, mentre sull’altro 50% dell’area è stata prevista la sosta non a pagamento in modo da favorire i pendolari.

Per impedire usi impropri del parcheggio è stata definita la chiusura fisica notturna dalle 24 alle 6 con la possibilità di lasciare comunque l’auto dentro al parcheggio nelle ore notturne.