Riasfaltature nei quartieri: da lunedì tocca a Tirrenia

PISA – Dopo i lavori a Putignano e a Ospedaletto, la squadra di Avr, diretta da Pisamo, da lunedì 9 aprile si sposta a Tirrenia per la riasfaltatura di via dei Gattici del tratto da via dell’Agrifoglio a via San Guido dove è presente la zanella a doppio petto su ambo i lati.

La strada, attualmente sconnessa in alcuni punti a causa delle radici sarà riqualificata con un nuovo manto stradale

L’intervento durerà tre giorni, per consentire agli operai di lavorare in sicurezza sarà istituita la chiusura al traffico con divieto di sosta. Possibilità di accesso per i residenti