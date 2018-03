Riasfaltature nei quartieri: in via Basilicata nuovo manto e attraversamento rialzato

PISA – Continuano le riasfaltature a cura di Avr e sotto la guida di Pisamo, mercoledì 21 marzo, sono finiti i lavori in via Basilicata a Cisanello (nella zona dietro l’Esselunga) per realizzare un tratto di asfaltatura della strada e un attraversamento pedonale rialzato per obbligare le automobili a rallentare l’andatura in prossimità dell’ingresso dell’asilo nido San Biagio.

Giovedì 22 marzo, il cantiere si sposta in Via Emilia a Ospedaletto per riasfaltare il tratto dall’incrocio con via Le Rene a Largo Massei, per consentire i lavori senso unico alternato regolato da movieri e semaforo.

Venerdì poi sarà la volta di via Capiteta nel tratto tra via Gronchi e via Pontecorvo anche in questo caso senso unico alternato regolato da movieri e semaforo.