Riccardo Taddei: “Gara cambiata da episodi. Moscardelli ha un taglio ad un piede. Era rigore”

PISA – Al termine della gara del Moccagatta dove al Pisa è sfuggita la vittoria in extremis si presenta nella sala stampa dello stadio piemontese il vice mister nerazzurro e pisano doc Riccardo Taddei. Questa la sua disamina dopo la gara di oggi dove resta tanta amarezza e rabbia dopo un rigore sacrosanto non concesso al Pisa per evidente fallo subito da Moscardelli in fase di recupero.

di Maurizio Ficeli

“Non è facile accettare episodi del genere ma dobbiamo essere forti e lavorare sulla testa dei ragazzi perché anche per loro è difficile accettare fatti così penalizzanti. Questo fa passare anche in secondo piano il lavoro che con impegno facciamo sempre. E purtroppo siamo a parlare di altri due punti persi in maniera ingiustificabile. I miei ragazzi sono stati bravi, noi quando sbagliamo paghiamo, altri anche per cause esterne non sempre. Noi non abbiamo assolutamente rischiato, malgrado i corner dell’Alessandria. Gara cambiata da un episodio, anche se poi lo avremmo avuto anche noi. Forse l’arbitro non si è sentito di dare un altro penalty anche se Moscardelli ha un taglio ad un piede. Su De Vitis afferma: “Dobbiamo valutare le sue condizioni, vedremo in settimana“.