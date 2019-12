Riccardo Taddei: “Grande carattere. Abbiamo costretto il Frosinone sulla difensiva”

PISA – In sala stampa a commentare il prezioso pareggio contro il Frosinone l’allenatore in Seconda del Pisa Riccardo Taddei, che sostituiva Luca D’Angelo che doveva prendere l’aereo per tornare a casa.

di Antonio Tognoli

“Bicchiere mezzo pieno con grande carattere, alla fine abbiamo costretto una squadra come il Frosinone a difendersi. Una buona partita da parte dei ragazzi”.

“Contro il Frosinone abbiamo concesso davvero poco e questo non è poco. La scelta di giocare con due attaccanti e un tre quartista era data dal fatto che loro avevano due difensori fisici ma molto statici”.

“Nelle ultime tre partite non siamo stati fortunati con le ammonizioni e gli episodi ma non ci dobbiamo piangere addosso perché non è nel DNA di questa squadra”.

“Gucher mezzala è un idea vecchia che porteremo avanti perché Marin ci garantisce una copertura importante davanti alla difesa. All’uscita di Birindelli abbiamo scelto questa alternativa”.