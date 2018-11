Riccardo Taddei: “Tanto amaro in bocca e tanta delusione per questo pareggio”

PISA – Riccardo Taddei, allenatore in seconda del Pisa Sc analizza il pareggio interno contro l’Olbia.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo pagato oltre misura l’unico errore che abbiamo fatto durante la partita. Dal nostro punto di vista tecnico tattico, c’è poco da dire ai ragazzi che ha fatto una grande partita avendo molte palle gol. Tanto amaro in bocca e tanta delusione per questo risultato. De Vitis lo consideriamo in giocatore importante per noi il suo infortunio ci ha scombinato i piani. Paghiamo caro un errore, troppo caro. Moscardelli l’ho visto bene da quando è entrato, ha dato molto peso all’attacco, ha avuto anche l’occasione per segnare subito ma è stato bravo il loro portiere. Fare gol non è una cosa così facile purtroppo. Peccato perché i ragazzi ce l’hanno messa tutta. L’Olbia si è solo difesa, l’atteggiamento ce lo aspettavamo anche se non li conoscevamo bene”.