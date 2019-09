Riccardo Taddei: “Una grande partita. Verna si meritava questo gol per il suo impegno”

PISA – Con Luca D’Angelo squalificato a commentare il successo del Pisa scende in sala stampa Riccardo Taddei.

di Antonio Tognoli

“Siamo contenti dell’andamento della partita, abbiamo avuto due settimane per prepararla, l’avevamo studiata e sapevano che tipo di squadra fosse la Cremonese. Come l’abbiamo preparata ha rispecchiato quello che è successo in campo. Normale she non mi aspettavo un risultato così ampio. Verna ha fatto una grande partita e realizzato il gol più difficile. Il gol è il giusto premio al rendimento che sta avendo dal 15 luglio. Una soddisfazione che si merita. Marin ha preso una botta, De Vitis invece normali crampi tutte cose di normale amministrazione”.