Richiesta danni a lavoratori Tmm. Sonetti (Pd): “Atto gravissimo. Dalla loro parte senza sé e senza ma”

PISA – Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd Pisa si esprime nei riguardi dei lavoratori licenziati della TMM.

“Quello messo in pratica dalla Tmm di Pontedera è un atto gravissimo. I lavoratori sono costretti a subire ancora: prima per tutta la storia sul loro posto di lavoro, che purtroppo conosciamo bene. Poi addirittura una richiesta di danni di ben 1 milione di euro per un presunto blocco all’ingresso dell’azienda. Ci schieriamo dalla loro parte, senza sé e senza ma. E il nostro lavoro per garantire loro un futuro migliore prosegue, assieme alle altre istituzioni che non hanno fatto mancare il loro sostegno”.