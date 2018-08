Ricomincia l’avventura delle ragazze nerazzurre

PISA – Riparte l’avventura in rosa lunedì 3 settembre alle ore 18 al Centro Sportivo Zara di Coltano per le giovani promesse del calcio femminile nerazzurro.

Sono tante le novità con l’ambizione di crescere ancora dopo il percorso formativo iniziato con successo nella passata stagione: due le categorie da affrontare Under 12 e Giovanissime.

In cabina di regia ancora mister Stefano Colombo, affiancato da Maurizio Ceccarelli e Paola D’Alascio: con loro, da questa stagione Valentina Martinelli ed Elisa Pucciarelli.

Queste le ragazze già tesserate per i colori nerazzurri: Laura Batistoni, Valentina Sassi, Emma Bottai, Azzurra Procopio, Eleonora Burchi, Desiree Cavallini, Giada Volgano, Erica Zoe Berretta, Virginia Benvenuti, Noemi Garofalo, Silvia Casarosa, Asia Dal Canto, Bianca Scacco, Lucia Rocchi, Alice Rapalini, Elisa Torelli, Asia Turini, Serena Molinari, Chiara Bottai, Asia Cappanera, Arianna Bonetta, Viola Benvenuti, Delia Lischi, Noemi Aringhieri, Asia Aliotta, Matilde Battafarano, Elena Vazzoloretto, Anna Pucci, Giulia Viggiano ed Elsabet Lo Bianco

E in arrivo altri tesseramenti come quelli delle promettenti Fabbri e Pardini ma soprattutto la possibilità ancora per tutte le aspiranti calciatrici di iniziare questo viaggio nerazzurro.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del settore giovanile del Pisa Sporting Club contattando il numero 050.555.930