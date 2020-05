Riduzione della Tari per le attività commerciali a Pisa. Fratelli d’Italia esulta

PISA – Fratelli d’Italia Pisa si dice davvero molto soddisfatto per l’approvazione all’interno della seduta del consiglio comunale del 19 maggio dell’ordine del giorno proposto dai propri consiglieri Maurizio Nerini, Giulia Gambini e Francesco Niccolai, relativo alla riduzione della Tari per le attività commerciali che sono state obbligate a restare chiuse a causa dell’epidemia del Covid-19.

Riteniamo che sia equo e doveroso non porre a carico di tali attività il costo di un servizio che per il periodo di chiusura non è stato reso dal soggetto concessionario che conseguentemente ha avuto minori costi per la mancata raccolta e smaltimento di tali rifiuti. Riteniamo che tale iniziativa sia un segno tangibile di vicinanza e di sostegno alle attività commerciali in un momento di evidente crisi economica e in un quadro di grande incertezza in merito alle prospettive future.

Nel medesimo ordine del giorno sono state anche evidenziate le gravi criticità del metodo di calcolo basato sulla storicità che l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha introdotto dall’ottobre 2019 per il calcolo della Tari: questo metodo applicato in un momento di straordinaria eccezionalità potrebbe rendere ancora più difficile e complicato il metodo. Tutta la maggioranza, a cui va un sentito ringraziamento, ha condiviso e votato compatta a favore dell’ordine del giorno di NAP-FDI, manifestando così la volontà di sostenere le attività messe in ginocchio da questa grave emergenza sanitaria e socio-economica.