Rifiuti nel sottopasso della Stazione dei treni, Filippo Bedini: “Situazione indecorosa”

PISA – L’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini commenta la situazione di degrado in cui si trova il sottopasso della Stazione Centrale di Pisa, con cestini pieni di rifiuti e immondizia ovunque.

“Molti cittadini in questo fine settimana mi hanno inviato foto e segnalazioni sullo stato indecoroso in cui si trova il sottopasso che porta ai binari della Stazione Centrale di Pisa. Il fatto che la competenza non sia del Comune non ci esime da prendere posizione in merito, poiché non può essere accettabile, soprattutto alla luce degli importanti sforzi sostenuti e dei confortanti risultati ottenuti sul fronte dell’igiene urbano, che chi arriva a Pisa col treno si trovi come prima immagine della città di fronte a questo spettacolo indecoroso. Tramite l’ufficio ambiente ho già richiesto un incontro ufficiale con Ferrovie dello Stato, per capire le ragioni di un simile degrado e farmi parte attiva per trovare delle soluzioni rapide ed efficaci al fine di evitare il ripetersi di simili episodi”.