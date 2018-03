RiGenerazione – per una nuova stagione del centrosinistra in Toscana sabato alla Sesta Porta

PISA – RiGenerazione – per una nuova stagione del centrosinistra in Toscana. È questo il titolo dell’assemblea che si terrà a Pisa, Auditorium Sesta Porta (via Cesare Battisti 51/55), sabato alle ore 15.30.

“Il peggior risultato del centrosinistra nella storia della Repubblica italiana e della Toscana, non può che innescare una reazione all’altezza della sfida, una reazione che non avendo visto né da parte del gruppo dirigente del Partito Democratico, né da parte dei dirigenti delle altre formazioni politiche della Sinistra, abbiamo deciso di promuovere noi, autoconvocandoci e rivolgendoci a tutti coloro i quali hanno voglia di dare una mano per questo necessario ed urgente processo di rigenerazione.

È finito il tempo di divisioni di corrente o di partito, dei rancori, dei personalismi e dell’arroganza. Lo dico io che pur avendo coordinato la mozione Orlando in Toscana, sono assolutamente certo che ora sia necessario andare oltre gli steccati e scrivere una pagina nuova.

Adesso ė il tempo di ricostruire, tornando nel territorio e promuovendo una nuova generazione di persone e di idee che riconnettano il centrosinistra alla società.

Ripartiamo dal basso e ripartiamo dalla Toscana, terra in cui la Sinistra ha sempre rappresentato un modello nazionale, sapendo innovare senza mai smarrire le proprie radici.

Ripartiamo da Pisa, dove tra pochi mesi il centrosinistra ė chiamato ad un appuntamento fondamentale per quella comunità e per tutta la Toscana” – Valerio Fabiani spiega così il senso all’appuntamento di sabato.

“Non possiamo consentire che il fallimento degli attuali gruppi dirigenti coincida con la fine di una storia. Proprio oggi, in un momento così difficile, c’è bisogno di un centrosinistra forte e rigenerato” – conclude.