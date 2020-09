Rimborsi 2019-20. Ecco i voucher e una promo-maglia

PISA – Il Pisa Sporting Club informa i titolari di abbonamento valido per la stagione appena conclusa (2019-2020) che sarà possibile convertire in un Voucher la cifra rimborsabile relativa ai titoli di ingresso non usufruiti a causa delle limitazioni attinenti ai Protocolli sanitari di tutela da COVID-19.

Tale Voucher potrà essere utilizzato sia per l’acquisto di biglietti/abbonamenti, sia per acquistare materiale sportivo/merchandising ufficiale presso il Pisa Store.

Non avendo ancora certezze sulla riapertura degli stadi e/o sul numero degli spettatori autorizzati la società nerazzurra ha pensato ad una esclusiva promozione sulla nuova maglia da gioco Home ufficiale Adidas per la stagione 2020-2021 che i titolari di Voucher potranno acquistare al prezzo speciale di 60 euro.

Attenzione: i Voucher non saranno cumulabili!

Come fare per ottenere il Voucher?

E’ molto semplice. Scrivi una mail all’indirizzo sestaportastoreaccrediti@gmail.com indicando i tuoi dati anagrafici, un recapito telefonico e la tipologia di abbonamento sottoscritto nella passata stagione. Riceverai un modulo che dovrai rispedire debitamente compilato e il tuo Voucher da stampare e utilizzare nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati e compatibilmente con le disposizioni previste dalle normative vigenti.

Il Pisa Sporting Club nell’occasione intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la tifoseria nerazzurra per aver dimostrato comprensione e vicinanza in questi difficili mesi. La speranza è quella di poter presto tornare a condividere tutti insieme le emozioni del nostro cammino.