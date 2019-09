Rimossi sei relitti di veicoli al Cep

PISA – La Polizia Municipale ha rimosso giovedì sei relitti di macchine che erano rimaste abbandonate nel quartiere del Cep.

Ad accompagnare gli agenti l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno e la consigliera comunale Veronica Poli.

Sono circa 50 i relitti di automobile presenti sul territorio comunale. La Polizia Municipale, dopo aver effettuato un monitoraggio di tutti i veicoli abbandonati, procederà adesso alle rimozioni.

“Ho accolto – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – le numerose richieste dei cittadini che in più occasioni avevano segnalato la presenza di queste auto abbandonate e la necessità della loro rimozione, dando tempestivo riscontro. Siamo partiti dal quartiere del Cep, attuando la procedura di rimozione, dopo che gli intestatari dei veicoli erano stati avvertiti. Nei prossimi mesi l’attività procederà, intervenendo una volta a settimana in ogni quartiere. Stesso iter verrà poi seguito per scooter e motorini abbandonati. Ritengo che questa attività impostata in maniera sistematica su tutto il territorio, sia importante per evitare degrado e per contribuire a riqualificare i quartieri. Ringrazio la Consigliera Veronica Poli e la Polizia Municipale per la preziosa collaborazione”.