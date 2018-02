Rimosso insediamento abusivo in via di Piaggia a Cisanello

Pisa – Smantellato l’insediamento abusivo in via di Piaggia. L’accampamento si trovava su un terreno verde nei pressi dell’ospedale di Cisanello, contiguo ad un condominio.

L’area in questione, che era di proprietà di un italiano, è stata acquisita gratuitamente dal Comune in quanto il proprietario non aveva ottemperato all’ordinanza emanata dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi: ciò ha consentito all’Amministrazione di entrare in possesso del terreno, secondo la legge, e di intervenire.

L’insediamento era ultimamente abitato da due rom rumeni che, ricevuti gli avvisi dell’imminenza dell’intervento, si sono allontanati nei giorni scorsi manifestando l’intenzione di tornare in Romania, senza voler accedere ai servizi sociali. Questa mattina la Polizia Municipale, unitamente ai mezzi di Avr e della ditta Ferretti, ha proceduto alla rimozione della roulotte presente sul posto ed è stata iniziata l’asportazione dei numerosi rifiuti presenti nell’area. L’azione di bonifica continuerà anche nei prossimi giorni, visto che il terreno bagnato non ha consentito il pieno accesso dei mezzi per la pulizia.