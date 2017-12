Rinnovate le nomine per il nuovo Comando Civile della Nobile parte di Mezzogiorno

PISA – Lunedì 18 dicembre il Generale Dario del Punta e il Consigliere Civile Riccardo Merlini hanno rinnovato le nomine per il nuovo Comando Civile della Nobile parte di Mezzogiorno in carica per il Gioco del Ponte che si svolgerà sabato 30 giugno 2018.

Sono state riconfermate molte delle cariche precedenti, grazie all’impegno dimostrato in quest’anno. Due figure importantissime nel Comando sono il Cancelliere Civile, che è rivestito da Alessio Falchi e il ruolo del Maggiore Sergente sempre nelle mani di Sergio Mantuano. Il Maestro di Campo sarà nuovamente Andrea Pastore.

Per il comandante dei Celatini rimane in carica Fabio Poggianti e Andrea Gemignani si riconferma come Capitano delle Guardie al Campo senza Corazza, mentre il Capitano delle Guardie al Campo con Corazza è anche per il 2018 Marco Pucci.

Le responsabili dei Paggi sono sempre Chiara Mariotti e Valentina Baldini. Per quanto concerne i Responsabili dei Cavalieri, quello dei Cavalieri del Luogotenente Generale sarà Leonardo Miraglia, mentre quello dei Cavalieri del Generale Giovanni Battista Garzella.

Per quanto riguarda gli specialisti rimangono i medesimi: il ruolo dell’Istruttore degli Alfieri Sbandieratori è ancora di Fabio Mavilia, l’Istruttore dei Tamburini sarà Antonio Detomaso e infine l’Istruttore dei Trombettieri Tiziano Puntoni.

L’ufficiale di Piazza, anche per quest’anno, è Mario Cannarozzi. Il Corteo dei giudici sarà scortato dagli Alabardieri, capitanati da Matteo Corradi ed avrà come Responsabile del corteo Marco Gemignani.