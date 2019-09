Rinnovo arboreo, si rimuovono quattro piante malate sulle Piagge

PISA – In seguito al costante monitoraggio delle piante di proprietà comunale, effettuato seguendo le indicazioni di intervento del Servizio Fitosanitario Regionale, sono state individuate tre piante di platano affette da cancro colorato ormai secche, radicate in golena del Viale delle Piagge, di fronte alla chiesa di San Michele. In ottemperanza alle normative regionali si rende necessario il loro abbattimento.

È stata inoltre evidenziata, a seguito del monitoraggio eseguito dall’Università di Pisa nell’ambito del Global Service di manutenzione del verde pubblico, la presenza di una pianta di leccio, radicata in golena di fronte all’ingresso di via Rinaldo, con carie vistose sul fusto che sono andate peggiorando rispetto alla situazione monitorata in precedenza, rendendo la pianta potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Non essendo percorribili altre soluzioni agronomiche, anche per questa pianta si rende necessario l’abbattimento.

Gli interventi di abbattimento sono effettuati dalla ditta Euroambiente, Global Service di manutenzione del verde pubblico del Comune, martedì 24 settembre (per il leccio) e mercoledì 25 settembre (per i platani) fino alla completa raccolta del materiale di risulta. Durante l’intervento, sarà occupata solo la parte della carreggiata interessata senza preclusione al traffico veicolare. Le piante abbattute saranno ripiantumate nel periodo più idoneo, in egual numero, sul Viale delle Piagge.