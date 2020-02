Rinnovo arboreo, Sindaco Conti e assessore Latrofa incontrano le associazioni ambientaliste

PISA – Si è tenuto venerdì 7 febbraio il primo di una serie di incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale di Pisa con le associazioni ambientaliste per informare sui prossimi interventi di rinnovo arboreo in città e recepire dalle associazioni segnalazioni e suggerimenti.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa, il responsabile del verde Fabio Daole e i rappresentati di Università di Pisa (Destec) e Cnr Iret, e delle associazioni Lipu Pisa, WWF Alta Toscana, Legambiente Pisa, Italia Nostra Pisa.

L’architetto Daole e l’assessore Latrofa hanno illustrato i dettagli e il cronoprogramma dei prossimi interventi in programma nel quartiere di Porta a Lucca. Le alberature stradali che saranno oggetto di rinnovo, a partire da lunedì 17 febbraio, sono quelle di via Giovanni Pisano, dove verranno rimossi 16 pini (oltre a 30 ceppaie), e verranno ripiantumati 73 nuovi alberi, e quelle di via Gamerra, dove verranno rimossi 16 alberi (oltre a 19 ceppaie) e ne verranno ripiantati 19.

L’intervento si inserisce all’interno del più ampio piano di rinnovo arboreo della zona di Pisa nord, che prevede nell’arco di tre anni la rimozione di 410 alberature e la ripiantumazione di totale di 924 nuove piante, secondo un cronoprogramma che prevede nel 2020 l’abbattimento di 108 alberi e la ripiantumazione di 252; nel 2021 il taglio di 153 piante e la messa a dimora di 145 nuove essenze e nel 2022 la rimozione di 149 e la ripiantumazione di 149 nuove alberature.

“Abbiamo convocato questa serie di incontri – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – per condividere con le associazioni ambientaliste della città il cronoprogramma degli interventi di rinnovo arboreo in ogni quartiere, le modalità di intervento e la scelta delle essenze arboree che andranno a sostituire le alberature da rimuovere. Come stiamo dimostrando con il Parco urbano di Cisanello, dove ci siamo messi a lavoro per trasformare quello che era solo un progetto neanche completato in un cantiere effettivo, riteniamo che la partecipazione e il confronto con i cittadini siano sì momenti importanti, ma, a differenza di chi ci ha preceduto, la nostra azione non si limita alla predisposizione e condivisione dei progetti, ma punta alla realizzazione effettiva delle opere entro la fine della legislatura. A maggior ragione in ambito di verde pubblico, vogliamo lavorare per lasciare alle future generazioni una città diversa, riqualificata, verde e con un patrimonio arboreo aumentato e rinnovato.”

“In questi mesi ci dedicheremo – ha spiegato l’architetto Daole – alla zona di Porta a Lucca, il quartiere che più di tutti a Pisa vede una forte concentrazione di pini. Provvederemo entro il 15 di marzo, così da non impattare sulle nidificazioni degli uccelli – come richiesto dalle associazioni ambientaliste – a rimuovere i pini nelle due strade, a eseguire le nuove piantumazioni che saranno dotate di impianto di irrigazione e successivamente a rifare i marciapiedi danneggiati. In totale lungo le due strade oggetto dell’intervento andremo a ripiantumare 92 nuovi alberi, di cui stiamo ancora valutando la scelta dell’essenza da utilizzare, su cui siamo disponibili al confronto.”

“In seguito – ha aggiunto l’assessore Latrofa – ci occuperemo anche di via Fratelli Rosselli, via Baracca e via Rindi dove proabilmente procederemo con un diradamento delle alberature presenti e alla successiva ripiantumazione, per risolvere l’annoso problema delle radici in superficie che hanno danneggiato strade e marciapiedi del quartiere, rendendole impercorribili soprattutto a persone anziani e disabili. Oltre alle albertature stradali provvederemo a incrementare il numero delle piante presenti nel quartiere, con un’operazione di forestazione urbana, utilizzando le aree verdi presenti come il parco di via Falcone e l’area verde di Gagno, dove complessivamente andremo a piantare 160 nuovi alberi. Infine, per tenere presente quanto questa Amministrazione stia investendo nel verde pubblico, voglio ricordare che, oltre agli interventi di rinnovo arboreo che abbiamo finanziato, stiamo introducendo una grande cambiamento nella gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde pubblico, che prevedrà nella prossima stipula del contratto di global service, due appalti distinti per tipologie specialistiche, uno per la manutenzione del verde (con riferimento a arbusti, siepi, erbacce perenni e stagionali) che arricchirà il decoro della città e del litorale e l’altro specifico per il rinnovo arboreo e la forestazione urbana, raddoppiando complessivamente la cifra destinata fino ad ora al finanziamento del contratto di global service del verde.”