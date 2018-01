Rinnovo dei permessi ZTL e ZSC. C’è tempo fino al 31 marzo

PISA – Fino al 31 marzo presso la Pisamo sarà possibile rinnovare i permessi annuali per i residenti e, in generale, per tutti quelli che hanno diritto alla sosta negli stalli blu (ZSC – zona sosta controllata) e in zona ZTL (zona traffico limitato).

Per rinnovare l’autorizzazione, i possessori di Pisa-pass, potranno accedere all’apposita sezione dell’area riservata (Autorizzazioni ZTL e ZSC- Visualizza/Rinnova), inserire i dati richiesti ed effettuare il pagamento con carta di credito. Potranno effettuare il rinnovo anche tramite il bollettino MAV inviato a casa, direttamente presso una banca senza costi di commissione.

In alternativa, potranno comunque rivolgersi allo Sportello del Cittadino: in questo caso l’importo per il rinnovo sarà aumentato di € 2,00 per spese di gestione pratica.

Lo sportello è presso la Pisamo, in Via Battisti n. 53, 1° piano frontoffice@pisamo.it. Orario di apertura al pubblico: Lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 8 alle ore 12. Martedi e giovedi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Tel 050/502742

I permessi cartacei (circa 5000) possono essere rinnovati solo presso lo sportello.