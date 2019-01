Rinnovo permessi ZTL e ZSC a Pisa: c’è tempo fino al 31 marzo

PISA – Fino al 31 marzo sarà possibile rinnovare i permessi annuali per i residenti e, in generale, per tutti quelli che hanno diritto alla sosta negli stalli blu (ZSC – zona sosta controllata) e in zona ZTL (zona traffico limitato).

I possessori di Pisa-pass potranno effettuare il rinnovo tramite il bollettino che sarà inviato al domicilio entro la fine di febbraio, con le modalità indicate nella lettera che lo accompagnerà.

In alternativa potranno rivolgersi allo Sportello del Cittadino: in questo caso l’importo per il rinnovo sarà aumentato di € 2,00 per spese di gestione pratica. Si precisa che allo Sportello non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti. I permessi cartacei potranno essere rinnovati solo presso lo sportello.

Lo sportello è presso la Pisamo, in Via Battisti n. 53, 1° piano.

Orario di apertura al pubblico:

Lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 8 alle ore 12.

Martedi e giovedi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Per informazioni: tel 050/502742, e-mail: frontoffice@pisamo.it.

TARIFFE ZTL:

https://www.pisamo.it/wp/tariffe-ztl/

TARIFFE ZSC:

https://www.pisamo.it/wp/tariffe-zsc/