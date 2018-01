Rino Gattuso compie 40 anni: gli auguri di Pisanews

PISA – Oggi martedì 9 gennaio 2018 è il compleanno di Mister Gennaro Ivan Gattuso, da tutti chiamato semplicemente Rino.

L’ex mister nerazzurro e campione del Mondo, attualmente sulla panchina del Milan, dove se la sta cavando bene, è nato infatti a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza il 9 gennaio 1978.

L’allenatore calabrese è rimasto molto legato alla nostra città dove ha conquistato al primo tentativo la promozione in serie B non con poche vicissitudini e dove come tutti sanno viene spesso per seguire il suo ristorante a Calambrone aperto poco dopo il suo addio dalla nostra città assieme all’imprenditore Andrea Madonna.

Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti I tifosi pisani formula a Mister Gattuso gli auguri più sinceri per il compimento dei suoi 40 anni di vita che siano forieri di un buon proseguimento nella sua carriera di allenatore e nella sua vita personale:

AUGURI DI VERO ❤ Cuore RINO!!!

Maurizio Ficeli