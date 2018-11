Riorganizzazione dei flussi turistici. L’ordine del giorno approvato dalla Prima Commissione Consiliare

PISA – La Prima Commissione Consiliare Permanente, riunita lunedì 5 novembre, ha approvato un ordine del giorno in cui invita il Sindaco e la Giunta a rivedere la strategia di accesso alla città e l’organizzazione dei flussi turistici, in particolare prevedendo un progetto di riassetto del parcheggio del Pisamover, in modo che possa ospitare bus turistici e che la sosta sia incentivata con una tariffa convenzionata.

La Commissione invita inoltre l’Amministrazione a mettere in atto interventi per migliorare la possibilità di accesso alla città mediante l’integrazione e l’implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale; a proseguire e rafforzare, mediante l’operato della Polizia Municipale e con l’utilizzo di telecamere o varchi elettronici, i controlli finalizzati al rispetto delle normative che disciplinano i percorsi e gli accessi in città dei bus turistici; ad instaurare un dialogo proficuo con le categorie e gli operatori di settore al fine di individuare un progetto dedicato e condiviso per il miglioramento della viabilità e dell’accesso alla città, puntando inoltre ad aumentare il periodo di permanenza dei turisti, anche mediante la previsione di strutture e servizi di prima accoglienza turistica; a dedicare un’area del parcheggio del Pisamover a stalli per la permanenza delle moto.