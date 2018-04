Ripafratta, scontro tra due auto sulla statale Abetone

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 15.30 circa di giovedì 5 aprile per un incidente stradale sulla strada statale 12 dell’Abetone località Ripafratta nel comune di San Giuliano Terme.

Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Fiat Punto e una Peugeot 308, si sono scontrate.

Entrambe a bordo avevano due persone e

quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto gli occupanti erano già con il personale del 118 per le cure del caso.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri