PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Saline di Volterra è intervenuto alle ore 18.30 di domenica 3 marzo nel comune di Riparbella in località Giardino, per l’incendio di un mezzo meccanico.

Per cause in corso di accertamento un mezzo meccanico dedicato alla movimentazione di materiali legnoso si è incendiato.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso che l’incendio non si propagasse alla zona boschiva.

Tra le cause al momento non si esclude l’azione dolosa.