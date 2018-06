Ripristinata la località “La frana” a Volterra

Volterra – Completata , tramite palificazioni, la messa in sicurezza del versante in località ‘La frana’, interessata da un dissesto idrogeologico a Pasqua di quest’anno. Adesso i lavori proseguiranno con la contestuale messa in sicurezza della sede stradale attraversata dal cedimento.

«Il versante ha visto in questi anni molti interventi – spiega il Sindaco marco Buselli – che sicuramente hanno contribuito alla messa in sicurezza dei punti interessati e a mitigare il rischio complessivo. Serve però un aiuto ulteriore da parte della Regione Toscana perché il versante è notoriamente fragile». L’area, che si trova a poche decine di metri dalle Balze è particolarmente critica e già nel recente passato ha visto, a valle del cedimento attuale, la realizzazione di una gigantesca barriera paramassi, la realizzazione di uno sperone a sostegno della strada, la messa in sicurezza del versante sotto i Leccetti, la realizzazione di doppie palificazioni a sostegno della strada che attraversava il crinale eroso dai due lati.