Riqualificazione de “La pista”. Nuovo bando per Volterra

Volterra – Nuovi obiettivi del Comune di Volterra espressi nel bando pubblicato dal Comune di Volterra per l’area del Parco pubblico “Il Bastione”

Riqualificazione, valorizzazione e gestione de “La Pista”. C’è tempo fino alle ore 12 del 15 maggio per presentare le offerte che devono mirare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale e alla creazione di un luogo ricreativo e di aggregazione per la comunità con attività in programma tutto l’anno. La durata della concessione non potrà essere superiore ai 15 anni.

«Abbiamo voluto dare un periodo molto lungo, per permettere a chi se la aggiudicherà, di farla rivivere – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli -. Tutto questo è quasi impossibile invece, con un orizzonte temporale breve. Ricordiamoci che la Pista, oltre ad essere il luogo più amato dai volterrani, può essere vissuta tutto l’anno, come è stato dimostrato nel recente passato. Ci auguriamo quindi che ci siano tante proposte da valutare».

L’area interessata è composta da un’area verde di 2690 metri quadri e da un bar dotato di servizi igienici di 46 metri quadri. Al bando possono partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale illustrati nel Disciplinare di gara consultabile, insieme a tutta la modulistica, sul sito del Comune di Volterra all’indirizzo www.comune.volterra.pi.it.

Le domande devono pervenire al Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano.