Risorgimento Pisano nel Quartiere di Santa Maria

PISA – “Risorgimento Pisano” è il titolo della festa di strada nel Quartiere di S.Maria, che si svolgerà domenica 9 Giugno in Via Magenta a partire dalle ore 20.

L’evento è organizzato dal Comitato dei Residenti del Quartiere di S.Maria con il sostegno degli abitanti di Via Risorgimento e Via Magenta e con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione dell’Assessorato alle Manifestazioni storiche e della Croce Rossa Italiana di Pisa.

Il programma della serata prevede: Apericena (prenotazione obbligatoria su risorgimento.pisano@gmail.com) , intrattenimento musicale della Black & White Big Band, omaggio a Giovanni Pascoli, illustre ospite in Via Magenta dal 1803 al 1805, quando soggiornò a Pisa con l’incarico di professore di Grammatica greca e latina presso l’Università, mediante una lettura pubblica delle sue poesie.

Nel corso della festa si potrà assistere ad una anteprima della Luminara di S. Ranieri in Via Risorgimento e in Via Magenta, inserita tra le iniziative del Giugno pisano.

Scopo dell’evento è quello di offrire ai residenti una occasione di incontro e di far conoscere la bellezza, la storia e le tradizioni della città. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Gli organizzatori ringraziano gli abitanti della zona, lo sponsor Farmacia Conticini e gli esercizi della ristorazione che hanno reso possibile l’evento: Pizzeria Antista, Pizzeria La Piccola Capri e Gastronomia Da Salva.