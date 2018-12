PISA – In un contesto in cui risparmiare è sempre più importante, non sfugge il fatto che online le ricerche su “come risparmiare sull’acquisto di abbigliamento” siano sempre più numerose.

Ma come fare per poter raggiungere questo obiettivo? Quali sono i trucchi e i consigli che sarebbe più opportuno seguire per poter ridurre la spesa dei capi di abbigliamento, anche all’ultima moda?

Il primo passo che vi consigliamo di fare è sicuramente quello di capire in che modo sia strutturato il vostro guardaroba, al fine di comprendere esattamente che cosa manca, e che cosa invece avete già. Solamente in questo modo riuscirete infatti a evitare di proseguire per spese superflue e, di contro, riuscirete a garantirvi solamente gli acquisti più adatti e più necessari per poter rimpolpare l’armadio con i giusti capi.

Fatto ciò, ricordate che in tutta Italia sono sempre più diffusi i luoghi in cui è possibile acquistare dell’abbigliamento a ottimo prezzo. Pensiamo ad esempio agli outlet, grandi strutture che possono rappresentare una vera e propria ancora di salvezza, o scialuppa di salvataggio, per tutti coloro che desiderano risparmiare sull’abbigliamento. Peraltro, gli outlet di abbigliamento hanno spesso anche dei portali online, con la corrispondente merce per l’acquisto a distanza: una buona opportunità per non perdere nemmeno un affare!

In alternativa, esistono anche centri di ingrosso abbigliamento dove fare degli ottimi acquisti, con o senza partita IVA. Si tratta peraltro di centri che non vendono – come si suole pensare – passate collezioni, o rimanenze con piccoli difetti di fabbrica, bensì un assortimento completo, recente e meno recente, dai best seller alle ultime uscite, permettendovi così di poter acquistare l’abbigliamento desiderato, e risparmiare sul prezzo finale.

Naturalmente, un modo consueto per poter risparmiare è quello di ricorrere ai saldi. Un’abitudine alla quale tutti noi cediamo più o meno frequentemente per poter acquistare quel capo di abbigliamento che ci piace tanto, ma che magari costa un po’ di più rispetto a quello che riteniamo essere il giusto prezzo. In questo caso, il nostro consiglio non può comunque che essere quello di agire con un minimo di accortezza in più: meglio monitorare il proprio capo desiderato prima dei saldi, e poi tornare una volta che la stagione degli sconti è iniziata, per comprendere se effettivamente quel capo è stato o meno oggetto di un conveniente saldo.

Ricordate inoltre che i saldi generalmente sono strutturati secondo diversi “gradini”, cui corrispondono delle diverse percentuali di riduzione del prezzo: nelle ultime fasi dei saldi, quando esistono delle rimanenze più ridotte, che i negozianti desiderano cedere a “tutti i costi”, le percentuali di sconto possono arrivare al 50%, o anche al 70%.

Tra gli altri consigli per poter trovare il miglior risparmio sull’abbigliamento, un cenno non può infine che essere ricondotto alle liquidazioni. Può spesso capitare che un negozio chiuda i battenti, o decida magari di rinnovare l’intero proprio assortimento: i fuori tutto o le chiusure degli store sono sempre degli ottimi momenti per poter fare degli acquisti super convenienti!