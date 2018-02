Prima ristampa per il romanzo “Bianconero” di Francesca Petrucci

PISA – Esaurita in meno di tre mesi la prima tiratura, il romanzo Bianconero (Francesca Petrucci, MdS editore) esce in ristampa, arricchito dalla prefazione di Ciro Troiano, Responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV che ha presentato il libro in anteprima al Pisa Book Festival lo scorso novembre, insieme a Maria Lucia Galli.

“Questo romanzo di Francesca – scrive Troiano, noto criminologo, il suo nome è legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna –sentitamente militante, educa emozionando e traduce in immagini la filosofia del rispetto, della tolleranza e dei diritti animali. Ci immerge in una dimensione dove sogni, diritti, speranze, desideri si intrecciano senza confini di specie, perché senza confini di specie sono i battiti del cuore e le ragioni della legalità e della giustizia”.

Sequel del precedente Purosangue, primo della “serie” dedicata al maresciallo Pulvirenti e alle sue indagini che, particolarità dei testi di Petrucci, riguardano casi di maltrattamenti, e uccisioni, non di esserei umani ma di animali, Bianconero si svolge in Sicilia, e la vicenda, tratta da un terribile caso di cronca, ruota attorno al mondo dei combattimenti fra cani. Il lettore conoscerà Nino, affezionandosi, come il maresciallo, a questo timido bambino amante degli animali, che nasconde un segreto. Seguirà la notizia della sua scomparsa con apprensione, alla ricerca di una verità che non sempre è facilmente raggiungibile.

“È difficile farsi una ragione sul perché alcuni individui possano essere attratti dai combattimenti o altre attività cruente a danno di animali – sostiene ancora Troiano. – Molti di questi soggetti, oltre ad essere sedotti dai soldi, cercano un atto eroico che non possono compiere, per incapacità, inettitudine o impedimenti sociali. Il possesso di un cane lottatore diventa un’esperienza di sostituzione…”.

Francesca Petrucci, editor di professione e scrittrice per passione, giornalista pubblicista, dedica la sua scrittura agli animali. Ha pubblicato dieci libri, cura il blog scrivo da cani (francescapetrucci.it) e le rubriche Zampa che ti passa! (manidistrega.it) e Compagni di scuderia (cavallo2000.it).