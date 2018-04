Volterra – Al via i cantieri per la ristrutturazione di tre edifici per l’edilizia sociale in Via Rossetti, che da tempo versavano in condizioni critiche.

L’intervento, richiesto dall’assessorato alle Politiche Sociali di Francesca Tanzini, vale 450.000 euro, che Apes ha stanziato andando a recuperare una situazione di potenziale degrado e riqualificando immobili importanti.