Risultati indagine epidemiologica. L’appuntamento è per giovedì 18 Gennaio alle ore 21.00

Pisa – Salute e ambiente sotto controllo: saranno resi pubblici i risultati dell’indagine epidemiologica.

Il Consiglio di Partecipazione nr. 3 (Putignano, Riglione, Oratoio, Ospedaletto, Le Rene, Coltano, Sant’Ermete) ha da tempo avviato un serio percorso partecipativo per quanto riguarda i temi della salute e dell’ambiente nel territorio più critico in tal senso della Circoscrizione, il quartiere di Ospedaletto, dove è previsto (sulla via del Caligi) un impianto di generazione di energia elettrica a biomasse.

Da mesi insistiamo perché siano resi noti i risultati dell’indagine epidemiologica commissionata dal Comune di Pisa al CNR sulla qualità dell’aria e le problematiche di impatto degli inquinanti sulla salute umana.

Seppur in ritardo l’indagine è adesso pronta e siamo a presentarla a tutti i cittadini della nostra zona Giovedì prossimo 18 Gennaio alle ore 21.00 presso la sede del Consiglio Territoriale di Partecipazione nr. 3 in via Ximenes a Putignano.

E’ un momento particolarmente importante perché costituisce anche un metro di giudizio fondamentale per avviare, insieme ai cittadini, una decisa azione di contrasto rispetto alla programmazione di nuovi impianti nella zona : se l’indagine, pur in un quadro che ci aspettiamo non drammatico, segnalerà comunque alcune criticità con particolare riferimento ad Ospedaletto , è chiaro che dovremo chiedere al Comune di Pisa un impegno straordinario, con i mezzi che l’ordinamento mette a disposizione, per fermare ogni ulteriore, anche se minimo, impatto che aggravi il carico nella zona.

Auspichiamo quindi una larga partecipazione e un attento ascolto e ci impegniamo successivamente, coi cittadini, a promuovere ulteriori assemblee che abbiano una base di serietà e non di semplice rivendicazione o, peggio, propaganda.

E’ importante, pur in un clima ormai da campagna elettorale, che vi sia comunità di intenti con le istituzioni a cominciare da quelle di base come il Consiglio di Partecipazione.