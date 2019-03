Rita Pelusio con ”Urlando Furiosa” si interroga sulle contraddizioni del presente

PISA – Uno spettacolo comico per interrogarsi sulle contraddizioni del presente. L’attrice Rita Pelusio va in scena con ‘Urlando Furiosa’, in programma sabato 16 marzo 2019 alle 21,30 al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX settembre 30 e domenica 17 marzo alle 21,30 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, in Via Regina Margherita.

Un poema etico di Domenico Ferrari, Riccardo Piferi, Riccardo Pippa e Rita Pelusio. Con Rita Pelusio e per la regia di Riccardo Pippa. Uno degli appuntamenti più attesi della quinta stagione del “Teatro Liquido”.

‘Urlando Furiosa’ è un buffone poetico ed irriverente nato dalla fantasia di Rita Pelusio (nota al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione alle trasmissioni “Zelig Off” e “Colorado Cafè” ) attrice ed autrice che da anni sperimenta un teatro che sappia essere al contempo comico e civile. Lo spettacolo che gioca con l’immaginario dell’epica, ci presenta un eroina all’incontrario, piena di dubbi, in crisi, e perennemente bastonata dalla realtà. Attraverso le sue riflessioni e il racconto delle sue battaglie perse si interroga sulle contraddizioni del presente, e sfidando il cinismo e la disillusione immagina un futuro con più incanto.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto.