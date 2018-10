Riunione straordinaria della Lega di serie B. Pisa – Pro Vercelli a rischio rinvio. In forse anche le gare con Entella e Siena

PISA – Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 14 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B in Via Ippolito Rosellini 4 a Milano, riunione straordinaria della Lega di serie B, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno.

Verifica poteri e Valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento reso dal TAR del Lazio in data 24 ottobre 2018.

A questo punto la gara di Domenica prossima tra Pisa e Pro Vercelli potrebbe essere a rischio rinvio così come le sfide con Entella e Siena. I nerazzurri rischiano un lungo stop.