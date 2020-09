Robert Gucher: “A Reggio Emilia servirà un Pisa efficace”

PISA – A margine della presentazione della terza maglia del Pisa Sc, abbiamo sentito il parere dl capitano Robert Gucher sulla gara del Mapei Stadium di Reggio Emilia di domenica 27 settembre (ore 21, diretta su DAZN).

di Maurizio Ficeli

“Penso che abbiamo sudato tanto nelle ultime tre settimane, con un ritiro molto breve, dove abbiamo affrontato delle squadre vere, per capire che c’è ancora tanto da lavorare per arrivare a certi livelli ma ora dobbiamo azzerare tutto, dimenticare anche quello che di bello è successo negli ultimi anni, perché ci aspetta un anno molto difficile a cominciare dalla gara di esordio con la Reggiana, dove ci dobbiamo far trovare pronti. Noi vogliamo i tre punti, non vogliamo essere belli ma efficaci“.