Robert Gucher: “Contenti per i nostri tifosi ma avanti così. Non abbiamo fatto ancora niente”

PISA – A commentare il successo con la Pro Vercelli il centrocampista austriaco del Pisa Robert Gucher.

“Da gennaio in poi stiamo facendo prestazioni importanti, Ci siamo uniti come gruppo e oggi si sono visti i risultati: i due gol sono stati fortunati ma fortemente voluti. Non abbiamo fatto ancora nulla, stasera c’è stata soltanto una bella vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi che ci hanno aiutato tantissimo”.

Poi scherza su De Vitis: “Ormai è diventato un difensore aggiunto. Gli faccio i complimenti. Sta facendo benissimo”.