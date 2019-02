Robert Gucher: “Contento per la squadra. Abbiamo saputo soffrire”

VERCELLI – Si presenta in sala stampa il centrocampista austriaco del Pisa Robert Gucher per commentare il successo del Pisa al “Piola” di Vercelli.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo saputo soffrire all’ inizio poi siamo stati bravi a difenderci e a reagire. Son contento per la squadra, si vince tutti insieme al di là della prestazione del singolo. Non eravamo scarsi mesi fa non siamo fenomeni ora, ma siamo sulla strada giusta. Una bella vittoria bisogna continuare così. Alla fine un po’ di paura è entrata, però l’arbitro ha tenuto bene in pugno la gara”.