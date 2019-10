Robert Gucher: “Peccato per le occasioni fallite. Vicini a Varnier”

PERUGIA – A Perugia il Pisa inanella la sua seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta, la seconda stagionale dopo quella interna patita contro l’Empoli. Ad analizzare lo 0-1 del “Renato Curi” Robert Gucher.

di Antonio Tognoli

PECCATO PER LE OCCASIONI FALLITE. “Purtroppo non meritavamo di perdere ma la serie B è anche questa – esordisce il centrocampista austriaco – resta il rammarico per le occasioni fallite. Il Perugia in questo è stato molto più bravo di noi. Adesso non ci resta che ricaricare le pile, la sosta forse arriva al momento giusto e pensare alla prossima sfida con il Crotone per dare una gioia ai nostri tifosi”.

PENSIERO SU VARNIER. Gucher ha anche un pensiero per Varnier uscito anzitempo per infortunio: “Noi tutti gli mandiamo un grande abbraccio. Speriamo che non si tratti di nulla di grave perché è un ragazzo che ha dimostrato disponibilità e per l’età che ha ha già passato momenti brutti. Una cosa è certa, gli staremo vicini”.