Robert Gucher: “Serve un filotto per sbloccarci”

PISA – Uno dei migliori nella sfida al Piacenza è il centrocampista austriaco Robert Gucher.

“Ci manca il dover vincere a tutti i costi. Creiamo sempre poco anche se ognuno di noi ha la voglia di risolverla e vincere. Purtroppo però è un momento così solo un filotto di risultati positivi potrebbe cambiare la nostra stagione. Per come lavoriamo in settimana non ci meritiamo una situazione così. Per uscirne bisogna e essere tutti uniti da qui alla fine. I tifosi ci danno una grossa mano oggi penso che i tifosi siano delusi perchè non abbiamo vinto guadagnando punti su Livorno e Siena che hanno perso. Si può sempre recuperare? Dipende solo da noi”.