Robert Gucher: “Squadra vera, pubblico strepitoso da altre categorie”

PISA – Il centrocampista austriaco Robert Gucher ha deciso il derby con la Carrarese con un gran destro da fuori area.

“E’ da tanto che cercavo gol anche per ricordare un mio caro amico e mio nonno che ho perso qualche mese fa. Questa sera avevo i loro nomi nelle scarpe e ci tenevo a fare gol. Siamo stati una squadra vera, con un pubblico strepitoso che merita altre categorie per il calore che ci trasmette. Stasera al primo tiro in porta ci hanno fatto gol. Ormai è diventata un abitudine per noi. Però abbiamo reagito bene e potevamo chiuderla molto prima la partita”.