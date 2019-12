Robert Gucher: “Stiamo migliorando gara dopo gara”

PISA – A commentare la bella vittoria contro il Pordenone il centrocampista austriaco Robert Gucher.

di Antonio Tognoli

“Fa piacere vincere, il mister mi ha schierato da mezzala. Marconi ha fatto due gol stupendi. Nel primo ha messo forza nel colpo di testa, non so come fa e nel secondo invece Birindelli ha fatto molto bene la marcatura preventiva ed è stato bravo a pescare Masucci che ha poi servito Marconi. Stiamo migliorando ormai da un paio di partite. Con il Pordenone è stata la classica gara da serie B. Poteva succedere qualunque cosa. Noi l’abbiamo letta molto bene. Questa vittoria da continuità al nostro cammino”.