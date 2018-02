Robert Gucher: “Siamo sulla strada giusta, guardiamo in casa nostra”

PISA – Scende nella sala stampa del Mannucci Robert Gucher autore del gol del 2-2.

“Rammarico perché dovevamo vincere però contenti della reazione per aver giocato una grande ripresa. Il gol? Sono contento ma mancano due punti purtroppo non è mai facile le gare sono tutte difficili. Oggi siamo stati anche poco fortunati perché abbiamo preso due gol su altrettante deviazioni. Sono convinto che siamo sulla strada giusta stiamo facendo bene in un campionato difficile. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e non cosa fanno gli altri”.