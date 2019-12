Roberto Boscaglia: “Una vittoria sudata. Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite”

PISA – Il mister dell’Entella Roberto Boscaglia analizza il successo dei liguri sul Pisa elogiando la squadra nerazzurra.

di Antonio Tognoli

“Se devi preparare la partita contro il Pisa devi sapere che prima o poi devi soffrire. Il Pisa è una squadra forte ed in salute, abbiamo avuto quattro cinque volte la palla del 2-0 che non abbiamo sfruttato al meglio se non a gara conclusa. Se le partite non le chiudi rischi poi di pareggiarle o perderle. Oggi abbiamo sfruttato tutte le possibilità. Il Pisa è la solita squadra che attacca in cinque, sei, sette giocatori che se non la chiudi ti montano sopra pareggiano e poi rischiamo anche di perdere se non fai attenzione”.