Roberto Breda: “Gli episodi ci hanno condannato”

PISA – Il mister amaranto Roberto Breda commenta nella sala stampa dell’Arena Anconetani la sconfitta della propria squadra nel derby contro il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto delle cose buone e avremmo dovuto portare il derby a casa in tutte le maniere non solo per le cose fatte ma perché avevamo giocato con una intensità che nel secondo tempo è venuta a mancare e gli episodi ci hanno condannato“.

“Nel primo tempo pensavamo di avere in mano la partita invece se non segni e concedi episodi rischi tanto anche se come impegno e atteggiamento credo che i ragazzi abbiano fatto la partita che dovevano fare, purtroppo non è andata bene“.