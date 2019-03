Roberto Gemmi: “Se siamo questi ci toglieremo delle soddisfazioni”

PISA – Nella sala stampa dell’Arena si presenta nel dopo gara il Ds Roberto Gemmi

“Finalmente Ghirelli ci ha fatto il piacere e l’onore di venire qui, ha visto un bellissimo spettacolo, ha poi parlato con la proprietà e ha dato le rassicurazioni del caso, anche se poi non si è visto quello che ci aspettavamo. Io però voglio vedere quello che di buono stiamo facendo, abbiamo fermato la prima e battuto la seconda della classe, dimostrando che ci siamo: un buon segnale lo abbiamo dato, siamo competitivi. La mentalità è cambiata, siamo molto più convinti. Noi se siamo questi, possiamo essere fiduciosi, ma la bravura di tutti è continuare a essere questi: del resto anche oggi meritavamo di vincere, non c’era neppure l’espulsione di Marconi, ma va bene cosi. Sono contento della passione che ci trasmette questo stadio. L’Arena per noi è solo un vantaggio. Liotti? Ha sentito una botta forte, sta facendo accertamenti, ma mi auguro non sia nulla. Vedremo, io sono ottimista di natura e non voglio fargli ancora gli auguri del rientro”.