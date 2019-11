Roberto Gemmi: “La peggior gara della stagione. Non ci sono alibi”

PESCARA – Ad analizzare la sconfitta del Pisa il Ds Roberto Gemmi.

di Maurizio Ficeli

“Oggi abbiamo fatto la peggior partita della stagione, inutile starci a girare intorno. Adesso anche per rispetto dei nostri tifosi dobbiamo ripartire e ricaricare le pile per tornare al successo contro lo Spezia”.

“Abbiamo meritato di perdere e ci sono poche cose da dire dopo una prestazione del genere – afferma il ds nerazzurro – Dobbiamo dare di più, lecchiamoci le ferite e guardiamo avanti, sapendo che questa non è la strada giusta. Tutto quello che abbiamo fatto a Pescara non va bene. non c’è niente di positivo, non abbiamo fatto una buona partita. Bisogna crescere sul piano mentale, perdere una partita così non mi sta bene. Sono arrabbiato però credo che con calma ne usciremo. L’unica strada è quella del lavoro. I nostri tifosi non meritano questo tipo di sconfitte. Gemmi parla degli infortunati: “Varnier si è operato e non tornerà prima di marzo se tutto va bene. Asencio ha avuto la febbre con qualche complicazione, si è visto poco ed è uno dei problemi perchè non è mai stato a posto. Speriamo che rientri presto, lo stiamo aspettando tutti”.