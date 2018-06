Roberto Gemmi, nella lista del Ds ci sono anche Favarin e Colucci

PISA – Con l’avvento del nuovo Ds Roberto Gemmi sono iniziate le consultazioni per la scelta del prossimo allenatore. Ovviamente sarà sentito anche Mario Petrone che in questi giorni era fuori città per perorare le sue cause benefiche.

Ma Roberto Gemmi sembra intenzionato ad allargare il cerchio. In pole per la panchina ci sono Stellini e Giancarlo Favarin in attesa di una chiamata così come Sottili che portò ad Arezzo, l’emergente Fabio Caserta e Leonardo Colucci, tutti profili nella lista del neo direttore a cui i Corrado hanno affidato la ricostruzione del Pisa Sc.

Foto Pisachannel