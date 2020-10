PISA – Il concetto del Ds Roberto Gemmi è chiaro dopo la netta sconfitta subita a Salerno. “Zero alibi, orecchie e testa bassa e testa alla prossima partita con il Monza di martedì“.

di Antonio Tognoli

“Tutti volevamo tornare a casa con un altro risultato ma così non è stato. Adesso è inutile trovare alibi che non ci sono, non c’è niente da salvare, dobbiamo far tesoro di questa sconfitta, non ripetere gli stessi errori fatti e cambiare il vento“, conclude Roberto Gemmi.