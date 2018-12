Roberto Gemmi: “Stiamo lavorando per migliorare la squadra”

CUNEO – Al termine della gara fra Cuneo e Pisa finita a reti bianche si presenta nella sala stampa dello stadio “F.lli Paschiero” il Ds del Pisa Roberto Gemmi.

di Maurizio Ficeli

Questa la sua analisi riguardante la gara odierna in terra piemontese.

“Oggi credo che per entrambe le squadre il nemico sia stato il campo, dove ci siamo adattati meglio nel secondo tempo è ciò a scapito dello spettacolo. Ma abbiamo confermato la nostra solidità non subendo gol. Questo e’ un campionato disastroso, abbiamo fatto ben 4 partite fuori casa, quindi la classifica non è veritiera. Come rendimento mi aspettavo qualcosa di più da qualche giocatore e noi dobbiamo affrontare il ritorno facendo più punti dell’andata. Questa sosta ci vuole per recuperare gli acciacchi. Per il mercato stiamo già lavorando per trovare calciatori per migliorare l’organico. Abbiamo liberi due posti over. Verna è un giocatore importante, sarebbe un lusso e dipende dalla volontà del giocatore. Su Gamarra stiamo valutando. Stiamo valutando dei profili sulla difesa. Riguardo a Gori rimane a Pisa, dove sta avvenendo il suo processo di crescita e formazione”.